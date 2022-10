Bundesratspräsident Bodo Ramelow hat für ein Miteinander der Deutschen auf Augenhöhe und eine Einheit in Vielfalt geworben. Gräben könne man nur schließen, wenn man sie sich bewusst mache, sagte der thüringische Ministerpräsident am Montag beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Nur durch Gemeinsamkeit und Solidarität könnten die Krisen und Herausforderungen gemeistert werden, die viele Menschen in Sorge versetzten. Der Linken-Politiker nannte die Corona-Pandemie, Energieknappheit und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.