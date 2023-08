Für fast 19.600 Erstklässler hat in Thüringen am Samstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Bei heißem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein feierten Familien und das Lehrpersonal Schuleinführung. Traditionell führten Kinder aus höheren Klassenstufen dazu kleine Programme für die Sechs- und Siebenjährigen auf. Höhepunkt für die Schulanfänger war traditionell die Übergabe der mit Süßigkeiten, Spielsachen und Malstiften gefüllten Zuckertüten in den Grundschulen.

In vielen Familien wird die Schuleinführung mit großem Aufwand gefeiert - mit Essen im Restaurant, großer Kuchentafel oder auch Besuchen im Zoo oder Museum.

Die neuen Abc-Schützen werden am Montag in den 427 Thüringer Grundschulen ihren ersten Unterrichtstag absolvieren. Nach dem Ende der Sommerferien beginnt dann für knapp 263.000 Kinder und Jugendliche aller Schulformen das neue Schuljahr. Fast 30.000 werden an den 157 Schulen in freier Trägerschaft unterrichtet.

Im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr hat sich nach Angaben des Bildungsministeriums die Zahl der Erstklässler in Thüringen um 219 leicht erhöht. Vor Jahresfrist waren rund 19.362 eingeschult worden. Sie absolvieren eine vierjährige Grundschulzeit, bevor sie etwa zur Regelschule oder auf das Gymnasium wechseln.