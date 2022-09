Auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Eisenach ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aufgrund des Unfallausmaßes kurz hinter der Anschlussstelle Eisenach Ost ließ sich die Anzahl der Todesopfer nach Angaben eines Autobahnpolizeisprechers am Sonntagmorgen noch nicht beziffern. Ein Auto sei gegen 1.00 Uhr nachts mit hoher Geschwindigkeit einem Lastwagen aufgefahren, der wohl aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen gestanden habe. Das Auto blieb unter dem Lkw stecken, beide Fahrzeuge fingen zu brennen an.

Der Lkw-Fahrer habe sich aus seinem Fahrzeug retten können. Das Auto stecke noch unter dem Sattelschlepper fest. "Die Bergung ist immer noch am Laufen", sagte der Polizeisprecher. Wie viele Menschen in dem komplett ausgebrannten Auto gesessen hätten, sei unklar. Der Verkehr ist seither an der Anschlussstelle Frankfurt Ost abgeleitet worden, die A4 war auch am Vormittag noch gesperrt.