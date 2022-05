Das Lutherhaus in Eisenach hat seine Dauerausstellung erneuert. Die Schau «Luther und die Bibel» wurde unter anderem um drei neue Multimedia-Stationen ergänzt und am Montag offiziell vom evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer eröffnet. So können Besucher jetzt die wechselvolle Geschichte von Martin Luthers (1483-1546) bekanntestem Kirchenlied «Ein feste Burg ist unser Gott» interaktiv erkunden sowie ideologisch motivierten Eingriffen in den Bibeltext nachspüren. Die internationale Wirkung der Bibelübersetzung stellten kurzweilige Animationsfilme dar.