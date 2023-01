Moritz Klein hat seinen dritten Titelgewinn bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt knapp verpasst. Nach den Erfolgen über 500 Meter und 1000 Meter musste sich der Erfurter am Sonntag über 1500 Meter als Zweiter in 1:50,63 Minuten seinem Vereinskollegen Stefan Emele geschlagen geben, der nach 1:49,83 Minuten über die Ziellinie lief. Dritter wurde der Münchner Hendrik Dombek in 1:51,21 Minuten.