Der chinesische Batteriehersteller CATL hat im thüringischen Arnstadt eine der größten Batteriezellen-Fabriken für Elektroautos in Europa in Betrieb genommen. In das Werk, in dem die Großserienproduktion in diesem Jahr hochgefahren werden soll, werden nach Unternehmensangaben etwa 1,8 Milliarden Euro investiert. Bis Jahresende solle die Zahl der Mitarbeiter von derzeit rund 1000 auf bis zu 2000 verdoppelt werden, sagte CATL-Europapräsident Matthias Zentgraf am Donnerstag beim offiziellen Start in Arnstadt.