Ein Smart-Meter-Gateway zur Datenübertragung ist an einem digitalen Stromzähler zu sehen. Foto

Thüringens Energieminister Bernhard Stengele hält mehr intelligente Stromzähler in Thüringen für nötig. "Wenn wir unser sauberen Energiemix der Zukunft sinnvoll einsetzen wollen, versorgungssicher und kostendämpfend, dann brauchen wir mehr intelligente Messsysteme", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Bundesregierung will den Austausch alter Stromzähler durch Smart Meter beschleunigen und hatte dafür ein "Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende" auf den Weg gebracht.

Smart Meter sind in der Regel für dynamische Stromtarife nötig. Mit solchen Tarifen kann etwa ein E-Auto geladen werden, wenn der Strompreis im Tagesverlauf gerade günstig ist, weil beispielsweise gerade viel Strom aus Sonnen- und Windenergie zur Verfügung steht.

Der schnelle Einsatz von Smart Metern sei vor allem dort sinnvoll, "wo schon viel Solarenergie zum Einsatz kommt, wo Elektroautos rollen und Wärmepumpen im Einsatz sind", sagte Stengele. "Innerhalb des Energiesystems können wir so Stromerzeugung und -verbrauch besser ausgleichen."

Derzeit sind in Thüringen nach Zahlen seines Ministeriums und der Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH (TMZ) noch nicht viele moderne Stromzähler verbaut. Die TMZ geht davon aus, dass in ihrem Bereich etwa ein Drittel der Zähler zumindest von analog auf digital umgestellt wurden, wie TMZ-Geschäftsführer Jörn Lutze sagte. Allerdings wolle man künftig pro Jahr 40.000 bis 50.000 Zähler auf moderne Messeinrichtungen umstellen und 2000 bis 3000 Neuanschlüsse realisieren.

An der TMZ sind mehrere große Energieversorger im Freistaat beteiligt. Sie betreut die Thüringer Energienetze (Ten) und etliche Stadtwerke. Allein bei der Ten geht es laut TMZ etwa 650.000 Messstellen, thüringenweit gibt es mehr als eine Million Messstellen.

Nach Daten des Thüringer Energieministeriums gibt es in Thüringen 32 Stromnetzbetreiber, von denen 27 in Thüringen reguliert werden. Bis Anfang 2022 wurden durch diese 27 Stromnetzbetreiber rund 140.000 konventionelle Zähler durch moderne Messeinrichtungen ersetzt. Neuanschlüsse sind darin nicht erfasst. Anfang 2023 hatten diese Betreiber rund 562.000 angeschlossene Kunden. Fünf Thüringer Netzbetreiber werden wegen ihrer Größe direkt bei der Bundesnetzagentur reguliert - ihre Daten sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Einer dieser größeren Netzbetreiber ist die Ten.