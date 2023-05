Aus Sicht der Linksfraktion im Thüringer Landtag sind die seit rund zwei Wochen möglichen Heizkosten-Zuschläge mit zu vielen Hindernissen verbunden. Die Hürden für die Unterstützung innerhalb der sogenannten Härtehilfen seien viel zu hoch, kritisierte Karola Stange, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Soziales. Sie ergänzte in einer Mitteilung am Freitag: "Nur die wenigsten privaten Haushalte im ländlich geprägten Thüringen werden wohl über diesen Härtefonds einen Zuschuss zu ihren extrem gestiegenen Heizölkosten erhalten." Referenzpreise seien viel zu hoch. Zudem würde der Zuschuss erst ausgezahlt, wenn der Erstattungsbetrag 100 Euro überschreite.

"Was mich aber besonders ärgert, ist, dass der Antrag nur online gestellt werden soll", so Stange. Dies grenze insbesondere ältere, alleinlebende Menschen auf dem Land aus, die den Zuschuss oft besonders nötig hätten. Zwar sei es möglich, den Antrag als gedrucktes Formular zu erhalten. Doch dafür sei ein Anruf bei einer Hotline nötig, deren Nummer wiederum nur im Internet zu finden sei. "Mir drängt sich der Eindruck auf, dass der Härtefonds und das ganze Antragsverfahren extra so ausgestaltet wurden, um möglichst wenig Zuschüsse für Brennstoffkosten auszahlen zu müssen."

Auch in Thüringen können seit 8. Mai Privathaushalte mit Öl-, Flüssiggas- oder Holzpellet-Heizung staatliche Energiehilfen beantragen. Dabei geht es rückwirkend um Zuschüsse für im vergangenen Jahr entstandene Mehrkosten bei den Energieträgern.

