Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKMD) will künftig mehr Kirchendächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten. "In Thüringen sind sich im Prinzip alle einig, dass es in Sachen Photovoltaik auf Kirchendächern nicht um das Ob, sondern um das Wie geht", sagte Elke Bergt, Referatsleiterin Bau beim Landeskirchenamt der EKMD. Prinzipiell arbeiteten Denkmalschutz, Behörden und Kirchen in Thüringen deutlich besser zusammen als in den anderen Bundesländern, in denen die EKMD vertreten ist.