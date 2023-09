In Thüringen sind bisher rund 2,54 Millionen Euro an Härtefallhilfen für Heizkosten an private Haushalte ausgezahlt worden. Seit Mai seien im Freistaat rund 10.000 Anträge auf Unterstützung bei den Kosten für Heizöl, Flüssiggas oder Pellets gestellt worden, teilte das Energieministerium am Donnerstag in Erfurt mit.