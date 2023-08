Das energieintensive Stahlwerk Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) soll in Zukunft mit Wasserstoff versorgt werden, für dessen Erzeugung erneuerbare Energien eingesetzt werden. Das teilten die bayerische Ferngas Service & Management GmbH aus Schwaig bei Nürnberg als Leitungsnetzbetreiber und das Stahlwerk Unterwellenborn am Mittwoch mit. Das Stahlwerk solle voraussichtlich ab 2027 an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden. Eine entsprechende Absichtserklärung sei von beiden Unternehmen unterschrieben worden.