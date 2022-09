In vielen Thüringer Kommunen wird es in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise Einschränkungen beim öffentlichen Weihnachtsschmuck oder bei den Weihnachtsmärkten geben. Ganz will jedoch keine der befragten Kommunen auf die Untermalung der Vorweihnachtszeit verzichten.

In vielen Thüringer Kommunen wird es in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise Einschränkungen beim öffentlichen Weihnachtsschmuck oder bei den Weihnachtsmärkten geben. Ganz will jedoch keine der befragten Kommunen auf die Untermalung der Vorweihnachtszeit verzichten.

Unter anderem wurde die Beleuchtung in Erfurt, Jena und Weimar bereits in den vergangenen Jahren auf energiesparende LED-Technik umgestellt. In Erfurt und Weimar wird es Sprechern zufolge in dieser Saison keine Eisbahn geben. Gotha wird hingegen an diesem Angebot festhalten: Da die Bahn dort aus Kunststoff bestehe, werde auch keine zusätzliche Energie verbraucht, sagte ein Sprecher. Insgesamt könne der Markt aber eventuell etwas kleiner ausfallen.

In Jena wurden die Energie-Einsparpotenziale am Weihnachtsmarkt nach einer Prüfung als vergleichsweise gering eingestuft, erklärte ein Sprecher. Eine Verkleinerung des Marktes sei nicht absehbar, könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. In Mühlhausen soll die Beleuchtungszeit in diesem Jahr verkürzt werden. In Sonneberg wird einer Sprecherin zufolge erst in den kommenden Tagen die Entscheidung über Lichterketten und Dekoration fallen.

In allen befragten Kommunen wird an alternativen Ideen und weiteren Energiesparkonzepten gearbeitet, um die Weihnachtsstimmung auch in diesem Jahr zu erhalten.