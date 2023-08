Mit "Energiehilfen" unterstützt das Land ab jetzt kommunale Sportstätten. Am Donnerstag seien insgesamt drei Millionen Euro als pauschale Zahlung für die gestiegenen Energiekosten im Sportbereich an die Kreise und kreisfreie Städte überwiesen worden, teilte das Bildungs- und Sportministerium in Erfurt mit. Das Geld stamme aus dem Sonderfonds des Landes für Energie- und Coronahilfen. Die Verteilung der Zahlung erfolge nach dem Bevölkerungsanteil der jeweiligen Kommunen.