In Erfurt hat ein 18-Jähriger nach einem mutmaßlichen Diebstahl gleich mehrere Strafanzeigen bekommen. Der Mann sei zunächst in einem Einkaufszentrum beim Ladendiebstahl erwischt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hat er Damenunterwäsche entwenden wollen. Da der mutmaßliche Dieb zudem eine geringe Menge Drogen dabei hatte, führte die Polizei am Freitag eine Wohnungsdurchsuchung durch. Dabei entdeckten die Beamten weitere Drogen, ein gestohlenes Fahrrad sowie einen fremden Geldbeutel.