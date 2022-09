In Thüringer Wäldern mussten in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit deutlich öfter die höchsten Waldbrandstufen ausgerufen werden. Von März bis August habe an 50 Tagen die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hoch) und 5 (sehr hoch) gegolten, wie die Landesforstanstalt am Dienstag mitteilte. Im gleichen Vorjahreszeitraum seien es gerade einmal vier Tage gewesen. 2021 wurde den Angaben zufolge die Waldbrandgefahrenstufe 4 erstmals am 17. Juni ausgerufen. In diesem Jahr sei das hingegen schon am 11. März der Fall gewesen.