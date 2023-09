Ein 80-Jähriger hat in Erfurt versehentlich mit einem Gasbrenner zwei Schuppen und eine Garage angezündet. Der Rentner habe in seinem Garten im Ortsteil Bischleben-Stedten mit dem Brenner Unkraut gejätet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dabei habe sich gelagertes Holz durch den Funkenflug entzündet. Der 80-Jährige versuchte demnach am Samstagnachmittag vergeblich das Feuer mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.