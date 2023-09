Am Finanzministerium in Erfurt hat es am Freitagabend wegen der Bergung mehrerer Behältnisse mit chemischen Stoffen mehrstündige Sperrungen gegeben. Die Behälter, die Chlor und Bromaceton enthielten, waren zuvor am Nachmittag bei Bauarbeiten im Erdreich gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sie stammten vermutlich aus alten Armeebeständen, da am Fundort früher eine Art Übungsplatz gewesen sei und man dort bereits öfter Materialien solcher Art gefunden habe, erklärte ein Polizeisprecher nach der gelungenen Bergung. Am Abend hatte es umfangreiche Absperrmaßnahmen gegeben. Das nahe gelegene Einkaufszentrum T.E.C. war frühzeitig geschlossen worden. Gegen 22.30 Uhr war die Bergungsaktion beendet.