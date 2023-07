Die Polizei hat einen 53 Jahre alten Mann im Erfurter Hauptbahnhof mit Drogen im Gepäck erwischt. Wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Samstag mitteilte, fanden die Beamten verschiedene Drogen bei ihm, unter anderem ein halbes Kilo Marihuana. Demnach hatte sich der Mann am Donnerstagnachmittag auffällig im Bahnhof verhalten, so dass die Bundespolizei auf ihn aufmerksam wurde. Nachdem der Mann einem Haftrichter vorgeführt wurde, sitzt er laut Polizei nun in U-Haft.