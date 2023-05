Ein Liebespaar im Auto hat in Erfurt eine Ampel außer Gefecht gesetzt - bis die Polizei kam. Die Beamten hätten Freitagnacht festgestellt, dass an einer Ampelkreuzung seit längerer Zeit ein Wagen mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße steht, teilte die Polizei aus der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mit. Die Polizisten entschlossen sich, nach dem Rechten zu schauen - "und überraschten dabei die beiden sich liebenden Fahrzeuginsassen, die von der Situation sichtlich peinlich berührt waren", wie es hieß.