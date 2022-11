Ein 25-Jähriger hat in Erfurt die Polizei zu Hilfe gerufen und ist am Ende selbst ins Gefängnis gekommen. Der Mann hatte im Erfurter Stadtteil Krämpfervorstadt am Freitagabend die Beamten wegen einer Ruhestörung alarmiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Polizei sei es gelungen, die Situation zu beruhigen, hieß es. Doch stellten die Beamten bei der Gelegenheit fest, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl vorlag und er eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.