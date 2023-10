Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule haben Polizisten auch am Montagmittag noch das Gebäude und das Gelände überprüft. Mehrere Spürhunde seien bei dem Einsatz beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine E-Mail mit der Drohung war am Morgen bei der Kooperativen Gesamtschule "Am Schwemmbach" eingegangen. Daraufhin sei diese evakuiert worden. Der Unterricht hatte noch nicht begonnen, so die Sprecherin. Allerdings seien vereinzelt Kinder bereits in der Hortbetreuung gewesen. Diese seien in Sicherheit gebracht worden.

Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule haben Polizisten auch am Montagmittag noch das Gebäude und das Gelände überprüft. Mehrere Spürhunde seien bei dem Einsatz beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine E-Mail mit der Drohung war am Morgen bei der Kooperativen Gesamtschule "Am Schwemmbach" eingegangen. Daraufhin sei diese evakuiert worden. Der Unterricht hatte noch nicht begonnen, so die Sprecherin. Allerdings seien vereinzelt Kinder bereits in der Hortbetreuung gewesen. Diese seien in Sicherheit gebracht worden.

Ermittlungen liefen auch zur Herkunft der E-Mail, sagte die Sprecherin. Ob es einen Zusammenhang gibt mit anderen Drohungen, die ebenfalls per Mail am Montagmorgen an Schulen in anderen Bundesländern eingingen, könne noch nicht beurteilt werden. Auch gegen das ZDF in Mainz wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. Im Gegensatz zu den meisten Schulen konnte dort schnell Entwarnung gegeben werden.

