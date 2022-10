Sieben tote Welpen hat ein Mitarbeiter des Erfurter Veterinäramtes am Montag im Briefkasten der Behörde gefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den oder die unbekannten Täter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tiere wurden vermutlich während des Wochenendes im Briefkasten des Amtes deponiert. Todesursache und Rasse der dunkelbraunen Hunde seien noch nicht bekannt. Zur weiteren Untersuchung seien die Tierleichen an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz übergeben worden.