Unbekannte haben während des langen Wochenendes im Norden Erfurts vom Grundstück einer Firma mehr als 40 Gasflaschen im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, benutzen die Täter dazu einen Hubwagen. Zeugen hätten dann am Montagmorgen an einem Garagenkomplex einen Teil der Beute entdeckt, der offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt worden sei. Von den Tätern und den restlichen mehr als zwei Dutzend Gasflaschen im Wert von fast 6700 Euro fehle jede Spur.