Eine Poststelle der Stadtverwaltung Erfurt ist am Mittwochvormittag wegen einer verdächtigen Briefsendung geräumt worden. Der Brief enthielt eine Substanz und ein Schreiben mit volksverhetzendem Inhalt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach könne nach einer ersten Prüfung eines Chemikers ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Substanz um ein spreng- oder brandgefährliches Mittel handelt. Die Substanz werde in einem Labor weiter untersucht.