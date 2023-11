Unbekannte haben an der Neuen Synagoge in Erfurt in der Nacht zum Sonntag Papiere zum Gedenken an die Menschen in Israel angezündet. Auf der mit Grabkerzen belegten Treppe vor der Synagoge brannten demnach Papierstücke, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Beamten nahmen zwei verdächtige betrunkene Männer fest. Niemand wurde verletzt. Zu den Gründen der Brandstiftung lagen zunächst keine Informationen vor. Die Ermittlungen laufen.