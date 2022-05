Die neue Saison für den Thüringer Klimapavillon hat begonnen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) eröffnete ihn am Samstag an seinem diesjährigen Standort auf dem Petersberg in Erfurt. Dort können sich Interessierte bis zum 7. Oktober über Themen rund um den Klimaschutz informieren. Geboten werden unter anderem Vorträge und Diskussionen zu Photovoltaik, umweltschonendem Verkehr, Möglichkeiten klimagerechten Heizens und zum Gärtnern in der Stadt. Dazu werden auch bekannte Wissenschaftler erwartet.