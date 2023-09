Nach dem Großbrand auf dem Bergwerksgelände in Bleicherode ermittelt die Polizei zur Brandursache. Wie die Rettungsleitstelle am Freitag mitteilte, soll die Brandstelle am Morgen von Experten untersucht werden. Am Donnerstagabend war das Feuer in einem Dachstuhl eines Werkstattgebäudes ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit etwa 70 Kräften im Einsatz. Gegen ein Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, hieß es.