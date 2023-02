Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Thüringen geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Meiningen um einen längeren Zeitraum. Geprüft würden Vorgänge seit dem Jahr 2018, sagte ein Behördensprecher auf Anfrage. Konkret ermittelt werde derzeit gegen zwei Beschuldigte. Es gehe um nicht zulässig oder falsch abgerechnete medizinische Leistungen zum Nachteil von Krankenkassen. Vor zwei Wochen hatten Kräfte des Landeskriminalamtes sechs MVZ-Standorte eines in Erfurt ansässigen Unternehmens durchsucht und elektronische Daten in großer Menge sichergestellt.