Unbekannte sollen eine Ziege in Sondershausen im Kyffhäuserkreis getötet haben. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie sie am Freitag mitteilte. Die Beamten waren am Donnerstagmorgen von dem Besitzer einer Ziegenherde gerufen worden. Er hatte eine seiner Ziegen verendet aufgefunden. Dem Tier sei unter anderem ein Euter abgetrennt worden. Woran es genau starb, ist aber noch unklar. Ein Amtstierarzt wurde eingeschaltet. Der Tierkadaver wurde sichergestellt und soll nun im Landesamt für Verbraucherschutz untersucht werden. Die Polizei geht von mehreren Tätern und einem Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen aus.