Ein betrunkener Mann hat in der Erfurter Altstadt mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Da zunächst unklar war, ob es sich bei der Pistole möglicherweise um eine scharfe Waffe handelte, rückten am Dienstag zahlreiche Streifenwagen aus. Der 41-Jährige war mit der Pistole in der Hand durch die Stadt gelaufen und hatte Schüsse abgegeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein besorgter Passant rief schließlich die Polizei. Der Mann wurde gestellt und leistete keinen Widerstand. Er hatte eine Schreckschusswaffe und dutzende Patronen bei sich. Verletzt wurde niemand. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.