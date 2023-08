Nach dem deutlichem Kostenanstieg für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle in Artern (Kyffhäuserkreis) gibt Thüringen weitere 1,8 Millionen Euro dafür aus. Einen entsprechenden Bescheid hat Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag zur Eröffnung der Kyffhäuser-Arena genannten Halle überreicht, wie das Ministerium mitteilte. Die Halle soll sowohl für Schul- und Vereinssport, als auch für Veranstaltungen genutzt werden können und verfügt über 300 Tribünenplätze.

Die Gesamtkosten für die Kyffhäuser-Arena belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro. Nach Preissteigerungen in Folge von Inflation, Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sei das Projekt teurer geworden als ursprünglich erwartet. Da mit sechs Millionen Euro bereits die Höchstfördersumme aus einem Schulbau-Programm bewilligt worden war, konnte nun mit der zusätzlichen Finanzhilfe von 1,8 Millionen Euro die Preissteigerung etwas abgefedert werden, hieß es. Der Eigenanteil des Kyffhäuserkreises als verantwortlicher Schulträger beträgt demnach 7,8 Millionen Euro.

"Durch die Mehrzwecknutzung der Kyffhäuser-Arena ist dies aber nicht nur eine Investition in den Schulbau. Wir investieren auch in den Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort Artern und damit auch in die Lebensqualität der Menschen", sagte Karawanskij. Laut Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) seien die Gelder für die Halle die größte Investition in die Sportinfrastruktur des Kyffhäuserkreises. "Von ihr werden viele positive Impulse für den Schulsport, den Vereins- und Breitensport sowie das kulturelle Leben der Region ausgehen."

Nach Angaben vom Statistischen Landesamt leben rund 6700 Menschen in Artern und etwa 74 300 im Kyffhäuserkreis.