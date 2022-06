Der Insektenschutz in Thüringen steht im Mittelpunkt des Bergwiesenzentrums, das am Freitag in Neuhaus am Rennweg eröffnet worden ist. Der Erwerb des Gebäudes und der umliegenden Fläche wurde durch das Umweltministerium mit rund 433.000 Euro finanziert, wie das Ministerium mitteilte. In das als Insektenstation gestaltete Haus wurden unter anderem eine insektenfreundliche Holzfassade, ein Insektenhotel und eine insektenfreundliche Bepflanzung sowie Totholz integriert.