Die kommende Thüringer Heidelbeerprinzessin darf aus Sicht von Organisatorin Annina Bannasch auch gerne ein Prinz sein. "Das würden wir schon gerne haben, so einen Blaubären", sagte Bannasch am Rande des Heidelbeerfests in Langenwolschendorf. Alternativ wäre aus ihrer Sicht auch ein Paar denkbar.