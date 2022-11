Abgeordnete der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen pochen auf die Einrichtung eines NSU-Archivs in Thüringen noch in dieser Legislatur. Es sei notwendig, nun endlich die entscheidenden Schritte dafür zu gehen, forderten die ehemaligen NSU-Untersuchungsausschuss-Obfrauen Katharina König-Preuss (Linke), Dorothea Marx (SPD) und Madeleine Henfling (Grüne) am Donnerstag.