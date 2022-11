Nach Ansicht der Thüringer CDU-Fraktion kommt der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 zu spät. "Will der Innenminister den Bericht tatsächlich erst im Jahr 2023 vorlegen?", fragte der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Jahr 2022 gehe zu Ende und man warte immer noch auf den Bericht für 2021. "Es ist unverständlich, wenn der Innenminister behauptet, der Verfassungsschutz sei ein wirkungsvolles Frühwarninstrument, tatsächlich die Informationen zum Extremismus im ungünstigsten Fall aber erst mit fast zwei Jahren Verzögerung vorliegen", argumentierte Walk, der innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist.