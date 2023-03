Ein geplantes Treffen der rechten Szene ist von der Polizei im ostthüringischen Kahla verhindert worden. Die Veranstaltung, die den Behörden nicht angezeigt worden war, sei für Freitagabend geplant gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Anreisende Vertreter der rechten Szene hätten Platzverweise erhalten. Die Identität von 29 Menschen, die offenbar zu der Veranstaltung wollten, sei festgestellt worden. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten habe es nicht gegeben. In Thüringen gibt es vor allem an Wochenenden immer wieder Treffen und Konzerte der rechten Szene, zu der Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern anreisen.