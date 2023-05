Rechtsextreme Beiträge in einer Chatgruppe sind Auslöser für Durchsuchungen bei zwei Verdächtigen in Thüringen gewesen. Außerdem gab es am Mittwoch Durchsuchungen in dem Zusammenhang auch in den Kreisen Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Staatsanwaltschaften in Rostock und Schwerin mitteilten. Zu den genauen Wohnorten der beiden Haupttatverdächtigen in Thüringen machte ein Polizeisprecher der Thüringer Landeseinsatzzentrale am Donnerstag keine Angaben.