Die Polizei hat am Samstag in Suhl einen Liederabend der rechten Szene verhindert. Den Angaben nach war die Veranstaltung in einem Suhler Ortsteil als Geburtstagsfeier getarnt. Wie die Polizei mitteilte, verbot sie den Auftritt eines in der rechten Szene bekannten Liedermachers. Beamte unterbunden die Anreise von potenziellen Gästen. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch gestellt und Platzverweise ausgesprochen.