Im Prozess zum Überfall auf zwei Journalisten in Nordthüringen hat die Nebenklage nach eigenen Angaben einen Beweisantrag in weiten Teilen zurückgezogen. Nachdem die beiden Angeklagten eingeräumt hätten, an rechtsextremen Aufmärschen teilgenommen zu haben, müsste das nicht mehr gesondert nachgewiesen werden, sagte der Nebenklageanwalt Sven Adam am Mittwoch auf Anfrage.