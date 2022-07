Die Polizei hat am Samstag in Sonneberg ein Rechtsrock-Konzert unterbunden. Es sollte - getarnt als Geburtstagsfeier eines 54-Jährigen - auf einem Privatgrundstück stattfinden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten kontrollierten daraufhin die Zufahrten nach Sonneberg. An einer Kontrollstelle wurde ein mit Haftbefehl gesuchter Mann entdeckt und daraufhin in eine Haftanstalt gebracht.