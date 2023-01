Mehr als zwei Tage nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Suhl-Goldlauter ist ein Häftling am Donnerstagabend der Polizei ins Netz gegangen. Nach Auskunft der Beamten wurde der 32 Jahre alte Mann in Erfurt festgenommen. Der Häftling war am Dienstagmittag bei Arbeiten im Außenbereich der Anstalt geflohen. Nach Angaben des Justizministeriums war er im offenen Vollzug. Wegen einer gefährlichen Körperverletzung saß er eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten ab.