Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen gefallen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der amtlich erfassten wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Donnerstag mit 114,6 an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in Thüringen noch bei 130,9 gelegen. Der Freistaat ist mit dem aktuellen Wert das Bundesland mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen.