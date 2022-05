Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Thüringen am Dienstagmorgen bei 72,6 gelegen. In der vergangenen Woche lag der Wert zeitweise deutlich über der 100er Schwelle. Damit ist Thüringen weiterhin das Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 201,7.