Die Zahl der Adoptionen in Thüringen hat im vergangenen Jahr über dem langjährigen Vergleich gelegen. Mit 100 Verfahren lag der Wert über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 98,3 Verfahren, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mitteilte. 2021 seien jeweils 55 Mädchen und 45 Jungen adoptiert worden. 99 der 100 adoptierten Kinder besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit.