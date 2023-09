Viele Veranstaltungen am Weltkindertag in Thüringen

Kinderfeste, Familienprogramme, verbilligter oder freier Eintritt in Museen: Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen feiert Thüringen am Mittwoch den Weltkindertag. In Eisenach beispielsweise wird an der ehemaligen Eselstation unterhalb der Wartburg der Erlebnis- und Wissensweg "Eselei" eröffnet, die Burg selbst bietet halbstündlich Familienführungen. Die Heidecksburg in Rudolstadt feiert ein Kinderfest, die Leuchtenburg bei Kahla ein Ritterfest, Schloss Molsdorf bei Erfurt lädt zum Schlösserkindertag. Die Klassik Stiftung Weimar bietet kostenfreie Familientouren durch Westpavillon und Schlosspark Belvedere an.

Anlässlich des Feiertags kritisierte der Landesjugendpfarrer der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Peter Herrfurth, finanzielle Kürzungen in der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland. Thüringens Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa mahnte, Kinder von asylsuchenden und geduldeten Familien nicht von der geplanten Kindergrundsicherung auszuschließen.

In Thüringen ist der 20. September seit 2019 gesetzlicher Feiertag und damit arbeitsfrei. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hatte 1954 beschlossen, durch einen jährlichen Weltkindertag auf Kinderrechte aufmerksam zu machen.

