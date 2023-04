Der "Goldene Spatz", das Maskottchen des Festivals, posiert am Rande der Vorstellung des Programms vom 31. Kinder-Medien-Festival. Foto

Kartenvorverkauf für "Goldener Spatz" beginnt am Montag

Fernsehen Kartenvorverkauf für "Goldener Spatz" beginnt am Montag

Karten für das Kinderfilm-Festival "Goldener Spatz" gibt es ab kommenden Montag. Bei dem Wettbewerb vom 4. bis 10. Juni in Gera und Erfurt werden in diesem Jahr 46 Filme und Medienbeiträge für Kinder und Jugendliche ins Rennen gehen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Insgesamt stehen 93 Veranstaltungen auf dem Programm.

Karten für das Kinderfilm-Festival "Goldener Spatz" gibt es ab kommenden Montag. Bei dem Wettbewerb vom 4. bis 10. Juni in Gera und Erfurt werden in diesem Jahr 46 Filme und Medienbeiträge für Kinder und Jugendliche ins Rennen gehen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Insgesamt stehen 93 Veranstaltungen auf dem Programm.

"Die Magie der großen Geschichten" lautet das Motto der 31. Auflage des Festivals. Gezeigt werden sollen "Geschichten, die Kindern helfen können, die Welt zu verstehen, und Geschichten, die die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen repräsentieren", wie die neue Leiterin Elisabeth Wenk sagte. Im Wettbewerb treten 32 Film- und Fernsehbeiträge, sechs digitale Erzählangebote und vier Jugendfilme an.

"Die wichtigsten Protagonisten sind aber die 34 Jurykinder", sagte Wenk. So viele seien es seit 15 Jahre nicht mehr gewesen. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, aus Belgien, dem Fürstentum Liechtenstein, Luxemburg, Dänemark und erstmals auch aus Rumänien. Die Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren hatten sich als Kritiker beworben und werden gemeinsam das Wettbewerbsprogramm, sichten, testen und bewerten.

Insgesamt zehn Preise werden während des Festivals vergeben - die begehrten sieben "Goldenen Spatzen" von der Kinderjury. Die handgefertigten Trophäen von der Farbglashütte Lauscha werden bei der Preisverleihung am 9. Juni im Erfurter Zughafen überreicht.

Das Festival wartet mit einer Deutschlandpremiere und zwei Weltpremieren auf - eine davon ist der Abenteuerfilm mit Hund "Lassie" als Eröffnungsfilm am 4. Juni. Außerdem können Besucher einiges selbst ausprobieren, es gibt eine Ausstellung in Gera und Erfurt und zahlreiche Angebote in einer dreitägigen Medienwerkstatt.

Die Geschichte des Festivals reicht bis in die DDR-Zeit zurück. Das Festival gilt als das größte seiner Art in Deutschland und umfasst auch ein medienpädagogisches Programm.

Goldener Spatz