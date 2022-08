Mit einem Tanzball unter freiem Himmel ist der "Yiddish Summer Weimar" am Samstag zu Ende gegangen. Auf dem Theaterplatz in Weimar spielte ein 30-köpfiges Orchester zum Tanz auf, wie die Organisatoren mitteilten. Damit verabschiedet sich fünf Wochen nach Beginn das diesjährige Festival, an dem sich rund 100 internationale Künstlerinnen und Künstler mit Konzerten, spontanen Auftritten, Kursen und Seminaren beteiligten.