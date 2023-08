Regenreiches Wetter, Kaufzurückhaltung und Konzertabsagen haben sich in der Besucherbilanz der Kulturarena Jena niedergeschlagen. Das diesjährige Festival zählte rund 55.000 Gäste, wie die Veranstalter am Sonntagabend zum Abschluss mitteilten. Im vergangenen Jahr lockte die Kulturarena noch rund 63.000 Gäste an.