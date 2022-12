In den frühen Mittwochmorgenstunden ist in einer Doppelhaushälfte in Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meinigen)im Ortsteil Oberkatz ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren seien mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Zunächst habe ein Raum in Flammen gestanden, wenig später das gesamte Haus. Die vier Bewohner wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst unklar. Das Nebenhaus wurde evakuiert, als auch dort Qualm aus dem Dach aufstieg. Der Brandschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt.