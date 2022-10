Ein Brand in Riethnordhausen (Landkreis Sömmerda) hat am Sonntagmittag einen Sachschaden von 25.000 Euro verursacht. Derzeit gehe man davon aus, dass auf einem Kompost entsorgte Asche den Brand ausgelöst haben könnte, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Als Anwohner das Feuer bemerkten, drohte es laut Polizei bereits auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen. Vom brennenden Kompost seien die Flammen schnell auf ein Carport und ein Nebengelass übergegangen. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.